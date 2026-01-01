Loto Château-sur-Epte

Loto

1 route de Paris Château-sur-Epte Eure

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Tombola et restauration sur place.

À gagner séjour de 8 jours en camping 4 étoiles en Vendée, vélo, mobilier extérieur, petit électroménager et beaucoup d’autres lots. .

1 route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 21 65 57 95 chateauenfete@gmail.com

