Loto Château-sur-Epte
Loto Château-sur-Epte samedi 24 janvier 2026.
Loto
1 route de Paris Château-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Tombola et restauration sur place.
À gagner séjour de 8 jours en camping 4 étoiles en Vendée, vélo, mobilier extérieur, petit électroménager et beaucoup d’autres lots. .
1 route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 21 65 57 95 chateauenfete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-01-08 par Vexin Normand Tourisme