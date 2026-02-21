Loto

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Loto à Châteaudun organisé par le Boules Club Cloysien.

Bons d’achat à gagner de 20 à 500 €.

Tarifs

– 3 € le carton

– 16 € la planche de 6

– 20 € la planche de 8

Parties enfants gratuites.

Les places sont gardées jusqu’à 1 h avant le début du loto.

Une buvette sera présente avec boissons, sandwichs et gâteaux. .

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 04 17 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto in Châteaudun organized by the Boules Club Cloysien.

L’événement Loto Châteaudun a été mis à jour le 2026-02-21 par OT GRAND CHATEAUDUN