Loto Châteaudun
Loto Châteaudun samedi 7 mars 2026.
Loto
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Loto à Châteaudun organisé par le Boules Club Cloysien.
Bons d’achat à gagner de 20 à 500 €.
Tarifs
– 3 € le carton
– 16 € la planche de 6
– 20 € la planche de 8
Parties enfants gratuites.
Les places sont gardées jusqu’à 1 h avant le début du loto.
Une buvette sera présente avec boissons, sandwichs et gâteaux. .
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 04 17 58
English :
Loto in Châteaudun organized by the Boules Club Cloysien.
L’événement Loto Châteaudun a été mis à jour le 2026-02-21 par OT GRAND CHATEAUDUN