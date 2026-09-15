Informations pratiques

Châteaudun

Loto

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Loto XXL de l’association USCD Marmay. Spécial bons d’achat Leclerc.

10 000 € en bons d’achat.

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Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 04 17 58

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English :

USCD Marmay Association’s XXL Lottery. Special Leclerc gift cards.

10,000 ? in gift cards.

L’événement Loto Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN