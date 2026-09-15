AGENDA · Châteaudun
Loto Châteaudun
samedi 21 novembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Loto
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Loto XXL de l’association USCD Marmay. Spécial bons d’achat Leclerc.
10 000 € en bons d’achat.
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Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 04 17 58
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English :
USCD Marmay Association’s XXL Lottery. Special Leclerc gift cards.
10,000 ? in gift cards.
L’événement Loto Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN
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