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AGENDA · Châteaudun

Loto Châteaudun

samedi 21 novembre 2026 · Châteaudun

Loto Châteaudun

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle Léo Lagrange
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Châteaudun

Loto

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Loto XXL de l’association USCD Marmay. Spécial bons d’achat Leclerc.
10 000 € en bons d’achat.
  .

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 04 17 58 

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English :

USCD Marmay Association’s XXL Lottery. Special Leclerc gift cards.
10,000 ? in gift cards.

L’événement Loto Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN

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