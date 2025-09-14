Loto Châteauneuf-du-Faou

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou

14 septembre 2025, 11:30

14 septembre 2025

2025-09-14

Loto organisé par US Châteauneuf-du-Faou à la salle Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou

Bingo loto perso:

Bon d’achat de 600€

Robot MR cuisine

TV 109 cm

aspirateur laveur connecté

2 lots surprises

Et autres lots et bon d’achats…

> Animé par Franck .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 61 86 61 63

L’événement Loto Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-09-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou