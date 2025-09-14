Loto Châteauneuf-du-Faou
Loto Châteauneuf-du-Faou dimanche 14 septembre 2025.
Loto
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 11:30:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Loto organisé par US Châteauneuf-du-Faou à la salle Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou
Bingo loto perso:
Bon d’achat de 600€
Robot MR cuisine
TV 109 cm
aspirateur laveur connecté
2 lots surprises
Et autres lots et bon d’achats…
> Animé par Franck .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 61 86 61 63
L’événement Loto Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-09-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou