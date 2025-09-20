Loto Châteauneuf-du-Faou
Loto Châteauneuf-du-Faou samedi 20 septembre 2025.
Loto
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-10-04
2025-09-20
USC handball organise son loto le 04 octobre à 20h00 à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf-dufaou
Ouverture de sportes à 17h et début du loto à 20h
Renseignement au 07 67 92 96 50
> restauration sur place
> partie spéciale pour un lot de plus de 1000€
> de nombreux à gagner (bon d’achats, TV, BBQ à Gaz, Vélo d’appartement, lot surprise…) .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 67 92 96 50
