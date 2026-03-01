Loto Châtenoy

Loto

Route de Lorris Châtenoy Loiret

Début : 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Loto

Loto à la salle communale organisé par la Châtaigneraie, de nombreux lots à gagner, buvette et restauration sur place. Réservation conseillée. .

Route de Lorris Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 72 77 86 10 chataigneraie45@gmail.com

