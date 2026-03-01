Loto Châtenoy
Loto Châtenoy samedi 7 mars 2026.
Loto
Route de Lorris Châtenoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 17:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Loto
Loto à la salle communale organisé par la Châtaigneraie, de nombreux lots à gagner, buvette et restauration sur place. Réservation conseillée. .
Route de Lorris Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 72 77 86 10 chataigneraie45@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto Châtenoy a été mis à jour le 2026-03-03 par OT GATINAIS SUD