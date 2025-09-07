Loto Chepniers Chepniers
Loto Chepniers Chepniers dimanche 7 septembre 2025.
Loto Chepniers
salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime
Début : 2025-09-07 14:00:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Loto avec des bons d’achat, lot surprise et partie bingo
Possibilité des restauration sur place…
salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 50 24
English :
Lotto with vouchers, surprise prizes and bingo game
Catering available on site…
German :
Lotto mit Einkaufsgutscheinen, Überraschungspreis und Bingoteil
Verpflegung vor Ort möglich…
Italiano :
Lotto con buoni acquisto, premio a sorpresa e gioco del bingo
Ristorazione disponibile in loco…
Espanol :
Lotería con vales, premio sorpresa y juego de bingo
Catering disponible in situ…
L’événement Loto Chepniers Chepniers a été mis à jour le 2025-08-29 par Offices de Tourisme de Jonzac