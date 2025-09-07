Loto Chepniers Chepniers

salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Loto avec des bons d’achat, lot surprise et partie bingo

Possibilité des restauration sur place…

salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 50 24

English :

Lotto with vouchers, surprise prizes and bingo game

Catering available on site…

German :

Lotto mit Einkaufsgutscheinen, Überraschungspreis und Bingoteil

Verpflegung vor Ort möglich…

Italiano :

Lotto con buoni acquisto, premio a sorpresa e gioco del bingo

Ristorazione disponibile in loco…

Espanol :

Lotería con vales, premio sorpresa y juego de bingo

Catering disponible in situ…

