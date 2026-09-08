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AGENDA · Chevanceaux

Loto place de la Mairie Chevanceaux

vendredi 23 octobre 2026 · place de la Mairie · Chevanceaux

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
place de la Mairie
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
17210 Chevanceaux
Département
Charente-Maritime
Tarif
1.5 1.5 prix du carton.

Chevanceaux

Loto

place de la Mairie Salle des Fêtes Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

prix du carton.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

L’amicale Bouliste de Chevanceaux vous invite à un grand loto à la salle des fêtes.
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place de la Mairie Salle des Fêtes Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 86 05 96 

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English :

The Chevanceaux Bowling Club invites you to a big bingo game at the community hall.

L’événement Loto Chevanceaux a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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