Loto place de la Mairie Chevanceaux
vendredi 23 octobre 2026 · place de la Mairie · Chevanceaux
Informations pratiques
Chevanceaux
Loto
place de la Mairie Salle des Fêtes Chevanceaux Charente-Maritime
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
prix du carton.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
L’amicale Bouliste de Chevanceaux vous invite à un grand loto à la salle des fêtes.
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place de la Mairie Salle des Fêtes Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 86 05 96
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English :
The Chevanceaux Bowling Club invites you to a big bingo game at the community hall.
L’événement Loto Chevanceaux a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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