Organisé par la maison du Mail, club de loisirs pour préretraités et retraités.

Infos et inscription jusqu’au lundi 14 juillet à l’accueil ou au 02 44 09 25 05 ou contact@maisondumail-cholet.fr

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 52 15 maisondumail@laposte.net

English :

Organized by Maison du Mail, a leisure club for early retirees and pensioners.

Information and registration until Monday July 14 at reception or 02 44 09 25 05 or contact@maisondumail-cholet.fr

German :

Organisiert vom Maison du Mail, einem Freizeitclub für Frührentner und Rentner.

Infos und Anmeldung bis Montag, den 14. Juli an der Rezeption oder unter 02 44 09 25 05 oder contact@maisondumail-cholet.fr

Italiano :

Organizzato dalla Maison du Mail, un circolo ricreativo per pensionati e pensionandi.

Informazioni e iscrizioni fino a lunedì 14 luglio alla reception o allo 02 44 09 25 05 o a contact@maisondumail-cholet.fr

Espanol :

Organizado por la Maison du Mail, club de ocio para prejubilados y pensionistas.

Información e inscripciones hasta el lunes 14 de julio en recepción o en el 02 44 09 25 05 o contact@maisondumail-cholet.fr

