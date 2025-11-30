Loto Clairavaux
Loto Clairavaux dimanche 30 novembre 2025.
Loto
Clairavaux Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Le comité des fêtes de Clairavaux organise un loto avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, coffrets
Tombola et buvette sur place .
Clairavaux 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 91 13
English : Loto
German : Loto
Italiano :
Espanol : Loto
L’événement Loto Clairavaux a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze