Loto Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Loto

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Loto du Comité Départemental de Tennis du Jura le 22 mars à partir de 14h à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs. Ouverture des portes à 12h.

18 parties, une spéciale et une partie surprise. Bons d’achats U de 20€ à 500€. Réservations et renseignements par téléphone.

Buvette et restauration sur place. .

