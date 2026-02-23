Loto Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Loto Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs dimanche 22 mars 2026.
Loto
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Loto du Comité Départemental de Tennis du Jura le 22 mars à partir de 14h à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs. Ouverture des portes à 12h.
18 parties, une spéciale et une partie surprise. Bons d’achats U de 20€ à 500€. Réservations et renseignements par téléphone.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 77 83 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-02-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE