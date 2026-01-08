LOTO Clermont-l’Hérault

LOTO

Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

26 parties en train de plaisir.

Loto de 26 parties en train de plaisir + une partie spéciale.

Tombola et partie bingo.

Organisé par l’association Festivité Clermontaise .

Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26 festivite-clermontaise@laposte.net

English :

26 fun train games.

