LOTO Clermont-l’Hérault
LOTO Clermont-l’Hérault samedi 10 janvier 2026.
LOTO
Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Loto de 26 parties en train de plaisir + une partie spéciale.
Organisée par l’association Festivité Clermontaise .
Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26 festivite-clermontaise@laposte.net
English :
Loto in aid of the Telethon.
