Loto Club autonome de solidarité MAUBOURGUET Maubourguet
Loto Club autonome de solidarité MAUBOURGUET Maubourguet dimanche 29 mars 2026.
Loto Club autonome de solidarité
MAUBOURGUET Allée des Sports Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez passer un bon moment et faire une bonne action, dans une super ambiance.
De nombreux lots à gagner bons d’achats, paniers garnis et de nombreuses surprises.
Buvette sur place.
Partie spéciale enfants .
MAUBOURGUET Allée des Sports Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 86 90 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and have a good time and do a good deed, in a great atmosphere.
Lots of prizes to be won: shopping vouchers, gift baskets and lots of surprises.
Refreshments on site.
L’événement Loto Club autonome de solidarité Maubourguet a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65