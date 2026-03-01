Loto Club autonome de solidarité MAUBOURGUET Maubourguet

Loto Club autonome de solidarité

MAUBOURGUET Allée des Sports Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez passer un bon moment et faire une bonne action, dans une super ambiance.

De nombreux lots à gagner bons d’achats, paniers garnis et de nombreuses surprises.

Buvette sur place.

Partie spéciale enfants .

MAUBOURGUET Allée des Sports Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 86 90 93

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English :

Come and have a good time and do a good deed, in a great atmosphere.

Lots of prizes to be won: shopping vouchers, gift baskets and lots of surprises.

Refreshments on site.

L’événement Loto Club autonome de solidarité Maubourguet a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65