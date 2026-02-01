Loto Club de Foot EFRM Salle Polyvalente Fontvieille

Loto Club de Foot EFRM

Samedi 28 février 2026 à partir de 18h.

Ouverture des portes à 17h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Le Club de Foot Entente Fontvieille Raphèle Mouriès organise son loto dans la Salle Polyvalente de Fontvieille !

De nombreux lots à gagner!

Bons d’achat, paniers garnis, petit électroménager, bon restaurant et pleines de surprises ! Venez nombreux !

Buvette et restauration sur place

1 carton 4€, 3 cartons 10€, 5 cartons 15€, 8 cartons 20€ .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 04 53 31

English :

The Entente Fontvieille Raphèle Mouriès Football Club is organising its bingo night in the Fontvieille Multipurpose Hall!

