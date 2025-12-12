Loto Club de Handball Bessines-sur-Gartempe
Loto Club de Handball Bessines-sur-Gartempe samedi 24 janvier 2026.
Loto Club de Handball
6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Envie de passer un bon moment en famille ? Notre loto revient avec encore plus de lots à gagner ! .
6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 44 71 29 landemainesim@yahoo.fr
English :
L’événement Loto Club de Handball Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Monts du Limousin