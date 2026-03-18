Loto Club de l’amitié Bourganeuf
Loto Club de l’amitié Bourganeuf dimanche 29 mars 2026.
Loto Club de l’amitié
Salle Maurice Cauvin Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
De nombreux lots à gagner bons d’achats, bon repas, paniers garnis et divers autres lots.
Une partie malchanceux
Tombola Pâtisseries et buvette
De nombreux lots à gagner bons d’achats, bon repas, paniers garnis et divers autres lots.
Une partie malchanceux
Tombola Pâtisseries et buvette .
Salle Maurice Cauvin Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 06 67 guyleroy3@orange.fr
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English : Loto Club de l’amitié
Lots of prizes to be won: shopping vouchers, meal vouchers, gift baskets and various other prizes.
An unlucky section
Tombola Pastries and refreshments
L’événement Loto Club de l’amitié Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-14 par Creuse Tourisme