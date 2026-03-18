Loto Club de l’amitié

Salle Maurice Cauvin Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

De nombreux lots à gagner bons d’achats, bon repas, paniers garnis et divers autres lots.

Une partie malchanceux

Tombola Pâtisseries et buvette

De nombreux lots à gagner bons d’achats, bon repas, paniers garnis et divers autres lots.

Une partie malchanceux

Tombola Pâtisseries et buvette .

Salle Maurice Cauvin Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 06 67 guyleroy3@orange.fr

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English : Loto Club de l’amitié

Lots of prizes to be won: shopping vouchers, meal vouchers, gift baskets and various other prizes.

An unlucky section

Tombola Pastries and refreshments

L’événement Loto Club de l’amitié Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-14 par Creuse Tourisme