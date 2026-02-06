Loto club des aînés Salle du Béziat Bedous

Loto club des aînés

Salle du Béziat Eysus Bedous Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le club des aînés d’Eysus organise un loto .Il y aura de nombreux lots a gagner , parmi lesquels un week-end pour deux à Messanges (40) , une télévision , une tablette et une micro chaîne Bluetooth . Pâtisseries et buvettes sur place. .

Salle du Béziat Eysus Bedous 64224 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ainesdeysus@orange.fr

