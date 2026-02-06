Loto club des aînés Salle du Béziat Bedous
Loto club des aînés Salle du Béziat Bedous dimanche 8 février 2026.
Loto club des aînés
Salle du Béziat Eysus Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Le club des aînés d’Eysus organise un loto .Il y aura de nombreux lots a gagner , parmi lesquels un week-end pour deux à Messanges (40) , une télévision , une tablette et une micro chaîne Bluetooth . Pâtisseries et buvettes sur place. .
Salle du Béziat Eysus Bedous 64224 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ainesdeysus@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto club des aînés
L’événement Loto club des aînés Bedous a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn