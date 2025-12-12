Loto Club du bel âge Bessines-sur-Gartempe
Loto Club du bel âge Bessines-sur-Gartempe samedi 28 février 2026.
Loto Club du bel âge
6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Un moment à partager… et peut-être un joli lot à gagner ! .
6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 27 39 81 annickcruaud@gmail.com
English :
L’événement Loto Club du bel âge Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Monts du Limousin