Loto MPT Collorec

Loto

MPT 5 route de Plonévez-du-Faou Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 11:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Loto organisé par Collorec en Fête le dimanche 25 janvier 2026

> restauration

> Buvette

> Ouverture des portes à 11h30 pas de réservation

A partir de 14h00, à la MPT 5 route de Plonévez-du-Faou

De nombreux lots à gagner (nombreux bons d’achats dont un de 500€ et un de 300€, shampouineuse, TV, plusieurs paniers alimentaires et paniers garnis, ect…)

Une ambiance conviviale et un bon moment à partager en famille ou entre amis.

Loto animé par Franck.

Réservation possible au 0684564375 .

MPT 5 route de Plonévez-du-Faou Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Collorec a été mis à jour le 2026-01-08 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou