Loto MPT Collorec

Loto organisé par Collorec en Fête le dimanche 25 janvier 2026
> restauration
> Buvette
> Ouverture des portes à 11h30 pas de réservation
A partir de 14h00, à la MPT 5 route de Plonévez-du-Faou
De nombreux lots à gagner (nombreux bons d’achats dont un de 500€ et un de 300€, shampouineuse, TV, plusieurs paniers alimentaires et paniers garnis, ect…)
Une ambiance conviviale et un bon moment à partager en famille ou entre amis.
Loto animé par Franck.
Réservation possible au 0684564375 .
MPT 5 route de Plonévez-du-Faou Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75
