Loto comité des fêtes Saint-Sébastien
Loto comité des fêtes Saint-Sébastien dimanche 26 avril 2026.
Loto comité des fêtes
Saint-Sébastien Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Loto des beaux jours proposé par le comité des fêtes de Saint Sébastien à la salle des fêtes, ouverture des portes à 13h.
Pour tous renseignements 06 14 73 67 83 .
Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83
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English : Loto comité des fêtes
L’événement Loto comité des fêtes Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Pays Dunois
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