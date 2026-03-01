LOTO salle des fêtes Commenailles

LOTO

salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 23:50:00

Date(s) :

2026-03-14

L’ATHLETIC CLUB COMMENAILLES organise son traditionnel loto animé par Elisabeth.

Ouverture des portes à 18 heures début des jeux à 20 heures

De nombreux lots et des bons d’achats de 10 € à 250 €.

Une partie spéciale avec bon d’achat de 150 €. .

salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 81 01 36 dominique.atcgym39@gmail.com

