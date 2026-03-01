LOTO salle des fêtes Commenailles
LOTO salle des fêtes Commenailles samedi 14 mars 2026.
LOTO
salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 23:50:00
Date(s) :
2026-03-14
L’ATHLETIC CLUB COMMENAILLES organise son traditionnel loto animé par Elisabeth.
Ouverture des portes à 18 heures début des jeux à 20 heures
De nombreux lots et des bons d’achats de 10 € à 250 €.
Une partie spéciale avec bon d’achat de 150 €. .
salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 81 01 36 dominique.atcgym39@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LOTO
L’événement LOTO Commenailles a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme JurAbsolu