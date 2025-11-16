Loto Condat-sur-Trincou
Loto Condat-sur-Trincou dimanche 16 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Condat-sur-Trincou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Loto. Nombreux lots. Crêpes, buvette. Tombola.
Salle des fêtes Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes24530@laposte.net
English : Loto
Lotto. Many prizes. Pancakes, refreshments. Tombola.
German : Loto
Lotto. Zahlreiche Lose. Crêpes, Erfrischungsgetränke. Tombola.
Italiano :
Lotto. Molti premi. Frittelle, rinfreschi. Tombola.
Espanol : Loto
Lotería. Muchos premios. Tortitas, refrescos. Tómbola.
L’événement Loto Condat-sur-Trincou a été mis à jour le 2025-11-05 par Val de Dronne