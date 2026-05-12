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Loto Condat-sur-Trincou

Loto Condat-sur-Trincou

Loto Condat-sur-Trincou dimanche 15 novembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24530 Condat-sur-Trincou

Département : Dordogne

Début : dimanche 15 novembre 2026

Fin : dimanche 15 novembre 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Condat-sur-Trincou

Loto

Salle des fêtes Condat-sur-Trincou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 13:30:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

Loto. Nombreux lots. Crêpes, buvette. Tombola.
Loto. Nombreux lots. Crêpes, buvette. Tombola.   .

Salle des fêtes Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes24530@laposte.net

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English : Loto

Lotto. Many prizes. Pancakes, refreshments. Tombola.

L’événement Loto Condat-sur-Trincou a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne