Loto Condat-sur-Trincou
Loto Condat-sur-Trincou dimanche 15 novembre 2026.
Condat-sur-Trincou
Loto
Salle des fêtes Condat-sur-Trincou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 13:30:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Loto. Nombreux lots. Crêpes, buvette. Tombola.
Loto. Nombreux lots. Crêpes, buvette. Tombola. .
Salle des fêtes Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes24530@laposte.net
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English : Loto
Lotto. Many prizes. Pancakes, refreshments. Tombola.
L’événement Loto Condat-sur-Trincou a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne