Condat-sur-Trincou

Loto

Salle des fêtes Condat-sur-Trincou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 13:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Loto. Nombreux lots. Crêpes, buvette. Tombola.

Loto. Nombreux lots. Crêpes, buvette. Tombola. .

Salle des fêtes Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes24530@laposte.net

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English : Loto

Lotto. Many prizes. Pancakes, refreshments. Tombola.

L’événement Loto Condat-sur-Trincou a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne