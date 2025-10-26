Loto Salle polyvalente Condorcet
Loto Salle polyvalente Condorcet dimanche 26 octobre 2025.
Loto
Salle polyvalente Place du 19 mars 1944 Condorcet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 14:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Le Cigalou organise son loto annuel à Condorcet avec tombola, buffet et buvette
8 parties
.
Salle polyvalente Place du 19 mars 1944 Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 74 60
English :
Le Cigalou organizes its annual lotto at Condorcet with tombola, buffet and refreshment bar
8 games
German :
Le Cigalou organisiert sein jährliches Lotto in Condorcet mit Tombola, Buffet und Getränkestand
8 Spiele
Italiano :
Il Cigalou organizza la sua tombola annuale al Condorcet con tombola, buffet e bar
8 giochi
Espanol :
El Cigalou organiza su bingo anual en el Condorcet con tómbola, bufé y bar de refrescos
8 partidas
L’événement Loto Condorcet a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale