Loto Salle polyvalente Condorcet

Loto Salle polyvalente Condorcet dimanche 26 octobre 2025.

Loto

Salle polyvalente Place du 19 mars 1944 Condorcet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Le Cigalou organise son loto annuel à Condorcet avec tombola, buffet et buvette

8 parties

.

Salle polyvalente Place du 19 mars 1944 Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 74 60

English :

Le Cigalou organizes its annual lotto at Condorcet with tombola, buffet and refreshment bar

8 games

German :

Le Cigalou organisiert sein jährliches Lotto in Condorcet mit Tombola, Buffet und Getränkestand

8 Spiele

Italiano :

Il Cigalou organizza la sua tombola annuale al Condorcet con tombola, buffet e bar

8 giochi

Espanol :

El Cigalou organiza su bingo anual en el Condorcet con tómbola, bufé y bar de refrescos

8 partidas

L’événement Loto Condorcet a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale