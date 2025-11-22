Loto Contigny

Loto

Salle des Fêtes Contigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 13:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Tentez votre chance au grand Loto à Contigny ! Plus de 2500€ de lots à gagner, dont des bons d’achat (300€, 200€, 100€) et des appareils ménagers ! Buvette et crêpes sur place. Partie enfant gratuite !

Salle des Fêtes Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Try your luck at the big Loto in Contigny! Over 2,500? of prizes to be won, including vouchers (300?, 200?, 100?) and household appliances! Refreshments and crêpes on site. Free children’s game!

German :

Versuchen Sie Ihr Glück beim großen Lotto in Contigny! Es gibt über 2500? zu gewinnen, darunter Einkaufsgutscheine (300?, 200?, 100?) und Haushaltsgeräte! Getränke und Crêpes vor Ort. Kinderspiel gratis!

Italiano :

Tentate la fortuna al grande Loto di Contigny! In palio oltre 2.500 premi, tra cui buoni acquisto (300?, 200?, 100?) ed elettrodomestici! Rinfresco e crêpes sul posto. Sezione bambini gratuita!

Espanol :

Pruebe suerte en la gran lotería de Contigny Más de 2.500? en premios, entre ellos vales (300?, 200?, 100?) y electrodomésticos Refrescos y crepes in situ. Sección infantil gratuita

