Loto Salle Saint-Roch Cormatin
Loto Salle Saint-Roch Cormatin dimanche 25 janvier 2026.
Loto
Salle Saint-Roch Saint-Roch Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-01-25 14:15:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
12 parties, dont 1 partie réservée aux enfants
De nombreux lots sont à gagner entrées pour le cabaret de Trivy, des repas au restaurant, des entrées d’accrobranche, des bons d’achat.
Mais aussi du jambon, de la rosette, des vins, des paniers gourmands, culture
Buffet et buvette .
Salle Saint-Roch Saint-Roch Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 91 66 17 amicalecormatin@gmail.com
L’événement Loto Cormatin a été mis à jour le 2026-01-08 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne