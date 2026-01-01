Loto Salle Saint-Roch Cormatin

Loto

Salle Saint-Roch Saint-Roch Cormatin Saône-et-Loire

2026-01-25 14:15:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

12 parties, dont 1 partie réservée aux enfants

De nombreux lots sont à gagner entrées pour le cabaret de Trivy, des repas au restaurant, des entrées d’accrobranche, des bons d’achat.

Mais aussi du jambon, de la rosette, des vins, des paniers gourmands, culture

Buffet et buvette .

Salle Saint-Roch Saint-Roch Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 91 66 17 amicalecormatin@gmail.com

