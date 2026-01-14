Loto Cormes
Loto Cormes dimanche 1 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Cormes Sarthe
Tarif : – –
Début : 2026-02-01 14:00:00
Ouverture des portes à 12 h 30. Bons d’achat et nombreux autres lots…
2 lotos plus, 4 lotos fétiches. Organisé par le Comité Patrimoine de Cormes .
Salle des fêtes Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire
