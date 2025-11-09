Loto • COS de Cusset Espace Chambon Cusset

Loto • COS de Cusset

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Le COS de Cusset organise son loto le dimanche 9 novembre à partir de 14h à l’Espace Chambon.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 25

English :

The COS de Cusset organizes its bingo on Sunday November 9 from 2pm at the Espace Chambon.

German :

Der COS Cusset veranstaltet sein Lotto am Sonntag, den 9. November, ab 14 Uhr im Espace Chambon.

Italiano :

Il COS de Cusset organizza la sua tombola domenica 9 novembre dalle 14.00 presso l’Espace Chambon.

Espanol :

El COS de Cusset celebra su bingo el domingo 9 de noviembre a partir de las 14.00 horas en el Espace Chambon.

L’événement Loto • COS de Cusset Cusset a été mis à jour le 2025-10-29 par Vichy Destinations