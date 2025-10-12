Loto Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire
Loto Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire dimanche 7 décembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Venez vous amuser et tenter de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par Vacances Sportives Happy . Buffet et buvette sur place. Ouverture des portes à midi, début des jeux à 14h. Réservations obligatoires. .
Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 17 21 40
English : Loto
German : Loto
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Bourgogne Coeur de Loire