Loto

Salle des fêtes de Cours Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-12-27 20:00:00

fin : 2025-12-27 23:30:00

2025-12-27 2025-12-28

Venez vous amuser et tenter de remporter de magnifiques lots pendant ces deux lotos organisés par l’UCS Natation et animés par B2 Animation. Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes 1h30 avant le début des jeux. Réservations conseillées. .

Salle des fêtes de Cours Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 43 27 32

