Loto Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire

Loto

Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 23:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Venez vous amuser et tenter de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par l’UCS Twirling Bâton. Buvette sur place. Ouverture des portes à 19h30, début des jeux à 20h30. Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 29 23 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire