Loto Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire

Loto

Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Venez vous amuser et tenter de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par Vacances Sportives Happy . Buffet et buvette sur place. Ouverture des portes à midi, début des jeux à 14h. Réservations obligatoires. .

Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 17 21 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Bourgogne Coeur de Loire