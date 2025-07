Loto Couffé

Loto Couffé dimanche 26 octobre 2025.

12 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Venez tenter votre chance au LOTO !

Le comité de jumelage vous propose de venir tenter votre chance au Loto ! À gagner 1 500 € de lots, bons d’achats et paniers garnis.

Animé par Denise.

Ouverture des portes de la salle polyvalente à 12h, début du loto à 14h.

Bar et restauration sur place.

2 € la carte (carte bancaire acceptée).

Réservation conseillée par téléphone. .

12 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 12 36 31

English :

Come and try your luck at the LOTO!

German :

Versuchen Sie Ihr Glück beim LOTO!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna al LOTO!

Espanol :

¡Ven a probar suerte en el LOTO!

