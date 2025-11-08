Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LOTO Courchaton

LOTO Courchaton samedi 8 novembre 2025.

LOTO

salle des fêtes Courchaton Haute-Saône

Tarif : – –

Début : 2025-11-08 20:00:00
L’association Le Pied à l’Etrier organise un grand loto à la salle des fêtes de Courchaton.
Spécial bons d’achats. Buvette et restauration sur place.   .

salle des fêtes Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 43 36 71 

