LOTO

salle des fêtes Courchaton Haute-Saône

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

L’association Le Pied à l’Etrier organise un grand loto à la salle des fêtes de Courchaton.

Spécial bons d’achats. Buvette et restauration sur place. .

salle des fêtes Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 43 36 71

L’événement LOTO Courchaton a été mis à jour le 2025-10-01 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL