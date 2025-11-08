LOTO Courchaton
LOTO Courchaton samedi 8 novembre 2025.
LOTO
salle des fêtes Courchaton Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
L’association Le Pied à l’Etrier organise un grand loto à la salle des fêtes de Courchaton.
Spécial bons d’achats. Buvette et restauration sur place. .
salle des fêtes Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 43 36 71
English : LOTO
German : LOTO
Italiano :
Espanol :
L’événement LOTO Courchaton a été mis à jour le 2025-10-01 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL