Loto Courgis samedi 15 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Courgis Yonne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Loto organisé par le Club Loisirs et Amitié, nombreux lots à gagner ! .
Salle des fêtes Courgis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 58 95 73
