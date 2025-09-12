Loto Courpignac
Loto Courpignac vendredi 12 septembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Courpignac Charente-Maritime
Début : 2025-09-12 20:30:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Loto à Courpignac
Salle des fêtes Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04
English :
Loto in Courpignac
German :
Lotto in Courpignac
Italiano :
Loto a Courpignac
Espanol :
Loto en Courpignac
L’événement Loto Courpignac a été mis à jour le 2025-08-27 par Offices de Tourisme de Jonzac