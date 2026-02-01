Loto

Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 13:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

L’Association Dance & Fit de Courtenay organise un loto avec de nombreux lots à gagner. Buvette sur place.

L’Association Dance & Fit de Courtenay organise un loto avec de nombreux lots à gagner. Buvette sur place. .

Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 32 41 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Dance & Fit Association of Courtenay organizes a lottery with many prizes to be won. Refreshments on site.

L’événement Loto Courtenay a été mis à jour le 2026-01-31 par OT 3CBO