Loto Courtenay
Loto Courtenay dimanche 8 février 2026.
Loto
Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 13:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
L’Association Dance & Fit de Courtenay organise un loto avec de nombreux lots à gagner. Buvette sur place.
Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 32 41 86
English :
The Dance & Fit Association of Courtenay organizes a lottery with many prizes to be won. Refreshments on site.
L’événement Loto Courtenay a été mis à jour le 2026-01-31 par OT 3CBO