Loto Salle des fêtes de Coutansouze Coutansouze

Loto

Salle des fêtes de Coutansouze Place de Coutansouze Coutansouze Allier

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

le carton

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

2025-11-16

Loto organisé par le Comité des Fêtes de Coutansouze. Nombreux lots. Petite restauration et buvette sur place.

Salle des fêtes de Coutansouze Place de Coutansouze Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 98 87 dbainville919@aol.com

English :

Loto organized by the Comité des Fêtes de Coutansouze. Many prizes. Snacks and refreshments available.

German :

Lotto, organisiert vom Comité des Fêtes de Coutansouze. Zahlreiche Lose werden angeboten. Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Lotteria organizzata dal Comitato delle Feste di Coutansouze. Numerosi premi. Snack e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Loto organizado por el Comité des Fêtes de Coutansouze. Numerosos premios. Aperitivos y refrescos in situ.

