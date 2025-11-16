Loto Salle des fêtes de Coutansouze Coutansouze
Loto
Salle des fêtes de Coutansouze Place de Coutansouze Coutansouze Allier
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
2025-11-16
Loto organisé par le Comité des Fêtes de Coutansouze. Nombreux lots. Petite restauration et buvette sur place.
Salle des fêtes de Coutansouze Place de Coutansouze Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 98 87 dbainville919@aol.com
English :
Loto organized by the Comité des Fêtes de Coutansouze. Many prizes. Snacks and refreshments available.
German :
Lotto, organisiert vom Comité des Fêtes de Coutansouze. Zahlreiche Lose werden angeboten. Kleine Snacks und Getränke vor Ort.
Italiano :
Lotteria organizzata dal Comitato delle Feste di Coutansouze. Numerosi premi. Snack e rinfreschi sul posto.
Espanol :
Loto organizado por el Comité des Fêtes de Coutansouze. Numerosos premios. Aperitivos y refrescos in situ.
