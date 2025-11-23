LOTO route de Saujon Cozes

LOTO

route de Saujon Logis du Sorlut Cozes Charente-Maritime

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’association du BTS Tourisme du lycée Cordouan organise un LOTO avec restauration et buvette-

De nombreux lots à gagner TV, séjour en camping, console de jeu….

route de Saujon Logis du Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine btstourismec@gmail.com

English :

The BTS Tourism Association of Lycée Cordouan is organizing a LOTO with refreshments and refreshment stands

Lots to be won: TV, camping holiday, games console….

German :

Der Verein des BTS Tourisme des Lycée Cordouan organisiert ein LOTO mit Essen und Trinken

Zahlreiche Preise zu gewinnen: Fernseher, Campingaufenthalt, Spielkonsole….

Italiano :

L’associazione BTS Tourism di Cordouan organizza un LOTO con cibo e rinfreschi

In palio: TV, vacanze in campeggio, console di gioco….

Espanol :

La Asociación de Turismo Lycée Cordouan BTS organiza un LOTO con comida y refrescos

Lotes para ganar: TV, vacaciones en camping, consola de juegos….

