LOTO route de Saujon Cozes
LOTO route de Saujon Cozes dimanche 23 novembre 2025.
LOTO
route de Saujon Logis du Sorlut Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
L’association du BTS Tourisme du lycée Cordouan organise un LOTO avec restauration et buvette-
De nombreux lots à gagner TV, séjour en camping, console de jeu….
.
route de Saujon Logis du Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine btstourismec@gmail.com
English :
The BTS Tourism Association of Lycée Cordouan is organizing a LOTO with refreshments and refreshment stands
Lots to be won: TV, camping holiday, games console….
German :
Der Verein des BTS Tourisme des Lycée Cordouan organisiert ein LOTO mit Essen und Trinken
Zahlreiche Preise zu gewinnen: Fernseher, Campingaufenthalt, Spielkonsole….
Italiano :
L’associazione BTS Tourism di Cordouan organizza un LOTO con cibo e rinfreschi
In palio: TV, vacanze in campeggio, console di gioco….
Espanol :
La Asociación de Turismo Lycée Cordouan BTS organiza un LOTO con comida y refrescos
Lotes para ganar: TV, vacaciones en camping, consola de juegos….
L’événement LOTO Cozes a été mis à jour le 2025-10-27 par Royan Atlantique