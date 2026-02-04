Loto Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon
Loto Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon dimanche 1 mars 2026.
Loto
Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Le TC Craponne vous propose un loto avec 5 parties avec 4 quines chacune, loto corse, partie enfants, tombola.
De nombreux lots sont à gagner.
Venez nombreux, ambiance conviviale garantie !
Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 07 01 33
English :
TC Craponne offers you a lotto with 5 parts with 4 quines each, Corsican lotto, children’s part, tombola.
Lots of prizes to be won.
We look forward to seeing you there!
L’événement Loto Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay