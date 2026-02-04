Loto Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon

Loto

Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le TC Craponne vous propose un loto avec 5 parties avec 4 quines chacune, loto corse, partie enfants, tombola.

De nombreux lots sont à gagner.

Venez nombreux, ambiance conviviale garantie !

Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

TC Craponne offers you a lotto with 5 parts with 4 quines each, Corsican lotto, children’s part, tombola.

Lots of prizes to be won.

We look forward to seeing you there!

