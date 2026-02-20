Loto Créa Danse 16 Salle des fêtes Villebois-Lavalette

Loto Créa Danse 16

Salle des fêtes Grand Rue Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Loto organisé par la section Créa Danse 16.

.

Salle des fêtes Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Créa Danse 16

Bingo organized by the Créa Danse 16 section.

L’événement Loto Créa Danse 16 Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Sud Charente