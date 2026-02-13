Loto – crêpes, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles
Loto – crêpes, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 20 février 2026.
Loto – crêpes Vendredi 20 février, 14h00 Café d’Abord Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00
Venez participer au Loto/crêpes party organisé par les ados pour financer leur séjour à Bombannes !
Cartons gratuits/vente de crêpes pour autofinancement du séjour.
Sans inscription.
Café d’Abord 104 avenue Anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un moment ludique et convivial mêlant le plaisir du jeu et la gourmandise des crêpes. loto crêpes