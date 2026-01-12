Loto Crozant
Loto Crozant dimanche 15 février 2026.
Loto
SALLE POLYVALENTE Crozant Creuse
Tarif : – –

Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Un loto organisé par le Comité des fêtes aura lieu à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 13 h 30. Des lots récompenseront les gagnants
Tel 06 83 63 92 61 .
SALLE POLYVALENTE Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 63 92 61
English : Loto
