LOTO CSC BELLEVUE – Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes, 18 mai 2025 12:30, Nantes.

Gratuit : non voir descriptif 3€ le carton8€ les 3 cartons15€ les 6 cartons + 1 carton gratuit1 grille spéciale à 5€ sur réservation avant le 16 mai, pour gagner un AirFryer avec 5 tickets de tombola offert1€ le ticket de tombola Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Organisé par le collectif d’animation du centre socioculturel de Bellevue.Ouverture des portes à partir de 12h30, début des tirages à 14h jusqu’à 18h.Deux pauses agrémenté d’un espace goûter et boisson à petit prix.Réservation conseillé par téléphone 07 49 20 05 33 (possibilité de s’inscrire le jour même sous réserve de places)3€ le carton8€ les 3 cartons15€ les 6 cartons + 1 carton gratuit1 grille spéciale à 5€ sur réservation avant le 16 mai, pour gagner un AirFryer avec 5 tickets de tombola offert1€ le ticket de tombola

Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes 44100

0749200533