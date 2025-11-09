Loto CSRP ski nordique Pontarlier Pontarlier

Loto CSRP ski nordique Pontarlier

Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 16:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Organisé par le Club de Ski Nordique de Pontarlier et Speedloto.

Loto au profit du club de ski nordique de Pontarlier découverte, apprentissage et pratique de cette activité en loisir et compétition.

Petite restauration .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 83 00 73 patrick.tyrode@wanadoo.fr

