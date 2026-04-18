Loto Chapiteau de la Fontanelle Cussac
Loto Chapiteau de la Fontanelle Cussac samedi 18 avril 2026.
Loto
Chapiteau de la Fontanelle 17 Rue du Chapiteau Cussac Haute-Vienne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez jouer et remporter de jolis lots ! A gagner trotinette électrique, colis grillades, plancha gaz, coupe bordure etc… .
Chapiteau de la Fontanelle 17 Rue du Chapiteau Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 26 30 73
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English : Loto
L’événement Loto Cussac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Ouest Limousin