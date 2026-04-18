Loto Chapiteau de la Fontanelle Cussac

Loto

Chapiteau de la Fontanelle 17 Rue du Chapiteau Cussac Haute-Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez jouer et remporter de jolis lots ! A gagner trotinette électrique, colis grillades, plancha gaz, coupe bordure etc… .

Chapiteau de la Fontanelle 17 Rue du Chapiteau Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 26 30 73

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English : Loto

L’événement Loto Cussac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Ouest Limousin