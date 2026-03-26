Loto d’amitié et joie

Le bourg Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Participez au loto de l’association Amitié et joie, avec de nombreux lots à gagner.

Cartons 4

5€ l’un, 10€ les 3, 20€ les 7

Buvette, sandwichs, gâteaux

Rens 06 23 90 62 16 .

Le bourg Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 90 62 16

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English : Loto d’amitié et joie

L’événement Loto d’amitié et joie Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-23 par Creuse Tourisme