Loto d’amitié et joie Saint-Sébastien
Loto d’amitié et joie Saint-Sébastien dimanche 29 mars 2026.
Loto d’amitié et joie
Le bourg Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Participez au loto de l’association Amitié et joie, avec de nombreux lots à gagner.
Cartons 4
5€ l’un, 10€ les 3, 20€ les 7
Buvette, sandwichs, gâteaux
Rens 06 23 90 62 16 .
Le bourg Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 90 62 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto d’amitié et joie
L’événement Loto d’amitié et joie Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-23 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Saint-Sébastien (Creuse)
- Sortie découvertes des plantes sauvages, médicinales et comestibles Saint-Sébastien 14 avril 2026
- Cinéma LOL 2 Saint-Sébastien 28 avril 2026
- Par Monts et par Vaux SB3 Saint-Sébastien Creuse 1 mai 2026
- Circuit VTT n°41 Saint-Sébastien Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre La Planche aux Pèlerins SB2 Saint-Sébastien Creuse 1 mai 2026