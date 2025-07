Loto dance Route du col de Merdassier Manigod

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie

LOTODANCE un jeu-concours et une animation dansante unique au monde qui se déroulera à MANIGOD le 28 juillet 2025 de 18h30 à 20h au col de Merdassier.

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

LOTODANCE, a unique competition and dance event to be held in MANIGOD on July 28, 2025 from 6:30pm to 8pm at the Col de Merdassier.

LOTODANCE ein Gewinnspiel und eine weltweit einzigartige Tanzveranstaltung, die in MANIGOD am 28. Juli 2025 von 18:30 bis 20:00 Uhr auf dem Merdassier-Pass stattfindet.

LOTODANCE, una gara e un evento di danza unico al mondo, che si terrà a MANIGOD il 28 luglio 2025 dalle 18.30 alle 20.00 al Col de Merdassier.

LOTODANCE, un concurso y un espectáculo de baile sin parangón en el mundo, se celebrará en MANIGOD el 28 de julio de 2025, de 18.30 a 20.00 horas, en el Col de Merdassier.

