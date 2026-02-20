LOTO

Salles des fêtes Darnets Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Loto organisé par l’ association des parents d’élèves . Nombreux lots. Ouverture des portes à 18h –

️ réservations possibles, dès maintenant par SMS .

Salles des fêtes Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 50 53 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LOTO

L’événement LOTO Darnets a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières